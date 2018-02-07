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Alkoçlar, flaşlar patlayınca Sinem Ökten gibi panikleyip yüzünü gizlemeye çalışmıştı. Fotoğraflarının basına yansıması üzerine aşk yaşadıklarını itiraf eden ikilinin ilişkisi sadece 1.5 ay sürmüştü.