Keremcem oyuncu İlay Erkök ile yeni bir aşka yelken açtı

Eski eşi Seda Güven'den boşandıktan sonra durulan Keremcem, yeniden aşık oldu. Cadde'nin haberine göre, oyuncu İlay Erkök ile yeni bir maceraya yelken açtı. Yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara poz veren Keremcem'in mutluluğu adeta gözlerinden okunuyordu.

İLK EVLİLİĞİ 9 AY SÜRMÜŞTÜ

Keremcem, Seda Güven'e 17 Haziran’da, annesinin yüzüğüyle, 120 kişinin huzurunda evlilik teklifi etmişti. Güven, Keremcem'in evlenme teklifini gözyaşları içerisinde kabul etmişti.

Ancak çift 9 ay sonra ayrılmıştı. Haberi de düzenledikleri ortak basın açıklamasında şöyle duyurmuştu: "Üzülerek belirtiyoruz ki ilişkimizde yol ayrımına girdik ve birlikte aldığımız ayrılık kararıyla evliliğimizi bugün sonlandırdık. Bundan sonraki hayatımızda dostluğumuz devam edecektir. Bu hassas dönemde özel hayatımızın mahremiyetine göstereceğiniz saygı ve anlayış için teşekkür ederiz."

İlay Erkök

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