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"Türk kültürünün önemli somut olmayan kültür miraslarından birisi. Bocukla ilgili son 10-15 yılda özellikle Avrupa'da yapılan cadılar bayramıyla ilişki kurulmaya çalışılıyor. Çok üzülerek söylemem gerekirse, en azından kıyafet açısından bu algının yaratıldığını ve yönetildiğini üzülerek görmüş durumundayım. Bu Bocuk bizim Bocukumuz değil.