Keskin nişancı Lozano!

2014’te kupayı müzesine götüren, Rusya’daki turnuvanın da favorilerinden olan Almanya, F Grubu’ndaki ilk maçında Meksika karşısında beklenmedik bir yenilgi aldı. Amigolar, Panzerler’i tek golle devirerek şu ana kadar ki en büyük sürprize imza attı.

Mücadele kontrollü başladı, oyunu geride kabul eden Meksika kontralarla tehlikeler yarattı. 35’teki yine böyle bir atakta Javier Hernandez’in pasında solda topla buluşan Lozano, çalımını atıp düzgün vurdu: 0-1.

4 dakika sonra Kross’un kullandığı frikikte kaleci Ochoa’nın parmaklarına da değen top direkte patladı. Planı tıkır tıkır işleyen Meksika karşısında Panzerler istediği baskıyı ikinci 45 dakikada da kuramadı.

Löw’ün öğrencileri, rakibini ablukaya almaya çalışırken geride de boşluklar bıraktı. Yakalanan şanslarda Ochoa’dan gol izni çıkmadı. 89’daki son fırsatta Kross’un şutu direği sıyırırken Meksika 1-0 kazandı.

KESKİN NİŞANCI LOZANO

Almanya'yı yıkan golü atan Hirving Lozano’nun bitiriciliği istatistiklere yansıdı. Dünya Kupası Elemeleri’nde rakip kaleye çektiği 5 isabetli şutun 4’ü gol olan 22 yaşındaki futbolcu, dün de çerçeveyi ilk bulduğu anda fileleri havalandırdı. Lozano, maçın ardından yaptığı açıklamada “Son şampiyona karşı iyi başlamak harika. Hayatım boyunca attığım en iyi golü attım” dedi.