2 | 7

İhanet ve haciz haberleriyle sarsılan Kibariye ayrılık kararı aldı. Küçükbalçık'ın Lübnanlı sevgilsiyle aynı evde yaşadığı öğrenildi. Kibariye'nin 3 milyon TL'yi geçen altın takıları haciz edildi. Öte yandan Küçükbalçık'ın sevgilisinin de hamile olduğu iddia edildi.