CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "Bizi sevindiren kötüye gidiş yok, umutluyuz. İnşallah hastalığa direnir ve bir süre sonra görevine yani parlamentoya gelir, milletvekilliğini sürdürür. Bütün dualarımız Sayın Baykal'la, inşallah kısa süre içinde şifa bulur ve hastaneden ayrılır." diye konuştu.

Geçtiğimiz Pazartesi günü yüksek ateş ve solunum sıkıntısı nedeniyle sabahın erken saatlerinde Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde tedaviye alınan CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın yoğun bakımdaki tedavisi 5'inci günde devam ediyor.

Tedavisine uyutularak devam edilen Baykal, bugün sabah saatlerinde tomografiye girdi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenilen Baykal'ın son sağlık durumu ile ilgili bilgileri Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'in doktorlarla değerlendirme toplantısı yaparak tomografi sonuçlarını değerlendireceği ve ardından kamuoyu ile paylaşacağı bekleniyor.

deniz baykal

deniz baykal sağlık durumu