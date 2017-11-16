Kılıçdaroğlu'ndan SGK yanıtı: Meydan okuyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Eczacılar Birliği Kongresi'nde konuştu. Kılıçdaroğlu, SGK tartışması ile ilgili olarak, "Ben siyasete girmeseydim bunların hiçbirisi belki olmayacaktı. 10 yılımızı incelediler. 5 kuruşluk bir yolsuzluk bulamadılar. İddia ediyorum ve her yerde söylüyorum. AK Parti'nin genel başkanına, başbakana açık ve net meydan okuyorum. Sosyal güvenliği tartışacaksanız ben tek başıma geleceğim siz ordunuzla gelin, tartışalım. Kim sosyal güvenliği batırdı?" dedi.
2019 seçimlerine yönelik açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "2019'a girerken 2 seçeneğimiz var" açıklamasında bulundu. "Demokratik parlamenter sistem" ve "tek adam rejimi" seçeneklerinin olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Kişi hata yapabilir o nedenle bütün yumurtalar bir sepete konulmaz. Denetimsiz hiçbir alan yoktur. Bütün alanların denetlenmesi lazım" diye konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:
"MEYDAN OKUYORUM"
"Kılıçdaroğlu SSK'yı batırdı" diyorlar. Benim dönemimde açığın nedeni belli. Emeklilik yaşları çok daha düşüktü. Sayın Bakan'a Bülent Kuşoğlu ile görüşmesini dilerim. Bir bakan ağzından çıkan rakama oturup bakmalıdır. Benim dönemimdeki bütün açıklara bakabiliriz. O da bir eleştiridir. Bu açık nereden kaynaklanıyor. Emekliye daha düşük aylık veriyorsunuz. Emeklilik yaşı 65'e çıktı. Ben bunu sorma hakkına sahibim. Devlette saydamlık olması lazım. Hangi gerekçe ile göstermiyosunuz? Göstermememlerinin tek nedeni var. Ben siyasete girmeseydim bunların hiçbirisi belki olmayacaktı. 10 yılımızı incelediler. 5 kuruşluk bir yolsuzluk bulamadılar. İddia ediyorum ve her yerde söylüyorum. AK Parti'nin genel başkanına, başbakana açık ve net meydan okuyorum. Sosyal güvenliği tartışacaksanız ben tek başıma geleceğim siz ordunuzla gelin, tartışalım. Kim sosyal güvenliği batırdı?
"TÜRKİYE, TARİHİNİN DERİN KRİZLERİNDEN BİRİNİ YAŞIYOR"
Türkiye, tarihinin derin krizlerinden birini yaşıyor. Milletvekilleri, avukatlar, hakimler savcılar hapiste. 500-600 gündür iddianameleri yazılmayan çok sayıda öğrenci hapiste. Bizim 20 Temmuz darbesinden sonra oturup yeniden düşünmemiz gerekiyor. Bu mesele bir parti, meslek örgütü meselesi değildir. Hepimizin sorumluluğu vardır. 2019'a gireceğimiz süreçte hepimizin sorumluluğu vardır. Bu ülkenin aydınları olarak benim kadar sizin de sorumluluğunuz var. Demokrasi bir başına bir başka kuruma emanet edilecek bir şey değildir. 80 milyon birlikte mücadele edeceğiz.
"2019'A GİRERKEN 2 SEÇENEK VAR"
2019 seçim sürecine girerken iki seçenek var. Birinci seçeneğimiz, demokratik parlamenter sistem. Darbe hukukundan arındırılmış demokratik parlamenter sistem. Darbe hukukunun getirdiği düzenlemelerden darbe hukuku ayıklanmış olacak. İkinci yol, tek adam rejimi. Bir adam olsun her şeye o kara versin. O kadarki arabalara takılacak cam filmine bile o karar versin. Bu memleketin bütün sorunları bir kişinin üzerine yıkılıp o kişi sabah akşam aldatılırsa nasıl aydınlığa çıkacak bu memleket. Kişi hata yapabilir o nedenle bütün yumurtalar bir sepete konulmaz. Denetimsiz hiçbir alan yoktur. Bütün alanların denetlenmesi lazım.
"GELECEKTİR ATATÜRKÇÜLÜK"
Hepimiz demokratik standartlarımızı yükseltmek ve 2019 seçimi için sandığa giderken oturup düşünmek zorundayız. Bu bir parti meselesi değildir. Atatürkçülükten söz etti sayın başkan. Atatürkçülük geçmişe takılıp kalmak değildir. Gelecektir Atatürkçülük. Geçmişin hatalarından ders alarak ülkeyi çağdaş uygarlığa taşımaktır Atatürkçülük.
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