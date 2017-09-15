Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın edindiği bilgilere göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını da yapan CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi Celal Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ankara'da FETÖ üyeliği iddiasıyla gözaltına alındı. Çelik'in Ankara'daki evinde ve iş yerinde arama yapılıyor.

CHP'nin sitesinde Celal Çelik'in "CHP Tüzel Kişiliğinin ve Sayın Genel Başkanın Avukatlığını üstlenmiştir" ifadeleri yer alıyor.

CELAL ÇELİK'İN CHP'NİN SİTESİNDEKİ ÖZGEÇMİŞİ