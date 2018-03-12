Kilo almak daha zor

Diyetisyenlere kilo vermek için gidiyor insanlar. Peki çok zayıf olanlar? Ne yaparlarsa yapsınlar, çok isteseler de kilo alamayanlar? Kimse onlarla ilgilenmiyor sanki. Onlar nasıl olsa zayıf ve zayıflık nasıl olsa tüm dünya için iyi bir şey... Bir de onlara sorun bakalım. Bana kilo almak için gelenlerin sayıları az ama sıkıntıları büyük. Yıllardır diyet yapan biri onları anlamıyor ve kızıyor. “Ne diye geliyor ki size? Yemek yesin, kilo alır” diyor.
HT Magazin'den Güneş Aksüs yazdı...
Bu mantıkla ilerlersek, onlar da kilo alanlar ve veremeyenler için “Çözüm basit; yemesinler. Neden yemeden duramıyorlar ki?” diyebilirler. Bu kadar basit mi? Demek ki iki taraf için de bu iş o kadar kolay değil. Birbirinizi anlamasanız da ben sizi anlıyorum ve bugünkü konumu kilo almaya çalışanlara ayırıyorum.
NEDEN ZAYIFIM?
Tıpkı kilo almanın sebepleri olduğu gibi zayıflığın da bir veya birkaç sebebi olabilir. Eğer anneniz 40, babanız 50 kiloysa, sizin de 43 kilo olmanız normal. Yani zayıflık aileden gelen bir özellik olabilir. Metabolik bir sorun, emilim bozuklukları ve tiroit hastalıklarında da zayıflık oluşabilir. Çölyak gibi hastalıklarda da bir dönem zayıflık görülebilir. Bir anda zayıfladıysanız mutlaka bir iç hastalıkları, endokrin uzmanına gidip nedenini bulmak için gerekli tahlilleri yaptırın.
Sağlık kontrolerinden geçtiniz, hormonlarınız normal, alerjiniz yok, bir sorun bulunmadı ve hâlâ zayıfsınız. Burada bir sorum var size: İştahınız nasıl? Zayıf olan herkes az yiyor anlamına gelmez. Az yediği, iştahsız olduğu için zayıf olan da var, çok yediği halde kilo alamayan da...
ACIKMIYORUM!
Genelde çok yediğini düşünen ama topladığınızda ihtiyacı kadar çok yemeyen kişilerle karşılaşıyorum. Kaloriyi artırmak kilo alımını destekler ama bunu sadece 2 gün yapmak yetmez. Her gün ihtiyacınız olan kaloriyi tamamlamanız ve hatta bu miktarı da geçmeniz lazım.
Acıksanız durum böyle olmaz, haklısınız. Ama kaloriyi tamamlamak için açlık hissetmeseniz de sizi rahatsız etmeyecek sıklıkta bir şeyler tüketmenizde fayda var. Ara öğün yapmadığınızda öğün saatinde çok acıkmış gibi hissedersiniz ama bir anda fazla yemek midenizi rahatsız edebilir. Çok acıkmayı beklemeden ara öğünlerle kaloriyi artırın.
KURUYEMİŞ TÜKETİN
En güzel kaloriyi artırma şekli kuruyemiş yemektir. Sağlıklı, lezzetli, yemesi ve taşıması kolay. İşte sağlıklı kilo artışı için en sık tüketebileceğiniz ara öğünler:
- Ceviz + kuru kayısı
- Fındık + kuru erik
- Kaju + kuru üzüm
- Fıstık + kuru dut
SAĞLIKLI ARA ÖĞÜNLER
- Ekmek üzerine fıstık ezmesi, fındık ezmesi, kaju ezmesi giib kuruyemişlerden yapılan ezmeler hem lezzetli hem de keyifli öğün olarak beslenmenizde yer alabilir.
- Protein açısından zengin sütler ve yoğurtlar size daha uygundur.
- Bu sütlerle kuru meyveler birleşirse tek bardakta daha çok kalori alabilirsiniz.
- 1 bardak proteinden zengin süt, 3 hurma, 1 tatlı kaşığı kakao ve tarçınla milkshake yapıp bunu akşamları içebilirsiniz. Bu karışımı gün içinde bir ara öğünde de kullanabilirsiniz.
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