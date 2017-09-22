Kim Jong Un, Trump'a 14. yüzyıldan seslendi: 'Dotard'

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili yaptığı son açıklamada kullandığı bir kelimeyle anadili İngilizce olanların kafasını karıştırdı.

Trump için 'dotard' kelimesini kullanan Kim Jong-Un'un kullandığı bu kelime anadili İngilizce olanları bile sözlüklere yöneltti. Zira, Türkçe karşılığı 'bunak' olan kelime İngilizce'nin unutulmuş kelimelerinden biri.

14. yüzyıl İngilizcesinde kullanılan kelimelerden biri olan 'dotard' sonrasında dolaşımdan çıkarak unutulmaya yüz tutmuş. Öyle ki, Shakespeare ve Tolkien eserlerinde de yer alan kelimeyi bu günlerde duymak bir hayli zor.

Kim Jong Un'un Trump'a bu kelimeyle seslenmesi o kadar ilgi çekti ki, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'dotard' kelimesi adına açılan etikete yüzlerce yorum yapıldı.

Uluslararası haber ajansları Associated Press ve Reuters da, abonelerine 'dotard' kelimesinin ne anlama geldiğine ilişkin haberler servis etti.

Kim Jong Un, Trump ile ilgili açıklamasında 'akli dengesi bozuk ABD'li bunak' ifadelerini kullanmış, Trump ise cevap olarak içerisinde 'deli adam' ifadelerinin geçtiği bir mesaj yayınlamıştı.