Kim Jong Un'un büyük endişesi: 'Ya ben yokken darbe olursa?'

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Ancak ABD medyasına göre Kim Jong Un, ABD Başkanı ile görüşmesinden daha çok, yokluğunda başkent Pyongyang'da olabilecekler konusunda endişe duyuyor.

The Washington Post'ta yer alan habere göre Kim Jong Un, Singapur seyahati sırasında hükümetinin bir askeri darbeye veya kendisini düşürmek için gerçekleştirilebilecek başka 'düşmanca' müdahalelere açık olmasından endişe ediyor.

1953'ten bu yana Kim ailesinin iktidarı elinde tuttuğu Kuzey Kore'de 'askeri darbe' iddialarının uzun bir geçmişi var. Ancak birçok uzman, askeri darbe tehdidinin Kim ailesinin güç üzerindeki sıkı kontrolüne gerekçe olarak kullanılabiliyor olması ihtimalini de hatırlatıyor.

Daha önce 12 Haziran'da gerçekleşeceği açıklanan Donald Trump-Kim Jong Un görüşmesinin iptal edilme olasılığı da düşük değil.

Zira dün ABD Başkanı Trump'ın görüşmenin 'büyük ihtimalle' erteleneceği yönündeki açıklamasının ardından bugün de ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, doğru anlaşma olmazsa ABD'nin görüşmelerden çekileceğini belirtti.

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