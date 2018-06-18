Kim Kardashian gözünü siyasete dikti!

ABD’li televizyon yıldızı Kim Kardashian, gözünü siyasete dikti. 37 yaşındaki yıldız, “Siyaseti düşünür müsünüz?” sorusuna “Asla ‘Asla’ deme. Alanımı, kişisel çıkarlarımı bir kenara bırakarak önemli konuları tartışmak için kullanmayı öğrendim. Yapılacak çok şey var” diye konuştu