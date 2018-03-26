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ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian, dün ABD genelinde düzenlenen silahlanma karşıtı gösterilere destek olmak için sokağa çıktı. Desteğini sosyal medyada duyurmak için bir de fotoğraf paylaşan Kardashian, fotoğraf üzerindeki yapılan oynamalarla dikkat çekti.