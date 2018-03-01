Fenerbahçe’de seçim atmosferine ilk kez bu kadar erken girildi. Ali Koç, seçim tarihinden yaklaşık 1.5 yıl önce adaylığını açıklayan belki de tarihteki ilk isim. Çetin bir yarış olacak. Aziz Yıldırım futbol takımının seçim atmosferinden etkilenmemesi adına konuşmamayı tercih ediyor. Bir süre daha sessizliğini koruyacaktır da elbette konuşacağı gün de gelecek. Ali Koç ise üyelerle buluştuğu toplantılardaki mesajları ile yetiniyor şimdilik. Dikkat çekici olan nokta; konuşmalarındaki dozajı giderek arttırması. Suların erken ısınması takımı ne derece etkileyecek onu da zamanla göreceğiz. Ancak tribünlerde bölünmelerin olduğu, seçimin sahaya yansımaya başladığı da bir gerçek. Elbette bu durumdan rahatsız olan geniş bir kesim var Fenerbahçe’de. Ve böylesine iki güçlü ismin rakip olması Fenerbahçe’yi sevenleri tedirgin ediyor. Herkesin ortak düşüncesi Aziz Yıldırım-Ali Koç ikilisinin bir arada bulunmasının kulübün gücüne güç katacağı, rakip olmalarının ise Fenerbahçe’nin gücünü kıracağı yönünde. Kaldı ki kongre ortamları tehlikelidir, pusludur. Cambazlar ortalığı karıştırır. İki taraf arasında laf getirip götürenler, Yıldırım ve Koç gibi iki iyi dostu bile birbirine kırdırabilir. Örnekleri de şu sıralar görülüyor zaten... Bugünlerde kiminle konuşsam hepsinden işittiğim aynı. Nihat Özdemir, Abdullah Kiğılı, Ömer Temelli gibi camianın önde gelenleri de dahil... “Kim kazanırsa kazansın Fenerbahçe kaybedecek.” Gerekçesini de şöyle açıklıyorlar.. “Aziz Yıldırım bu kulübün gelmiş geçmiş en büyük başkanı. Kim gelse onun yerini tutamaz. Çünkü kimse kendini Aziz Yıldırım gibi kulübüne adamaz. Ali Koç kazanırsa Yıldırım gibi bir değeri kaybetmiş oluruz. Aziz Yıldırım kazanırsa da kulübün geleceği Ali Koç’u kaybederiz. Yani kim kazansa Fenerbahçe kaybedecek.” Hayallerini süsleyen de Aziz Yıldırım başkanlığında Ali Koç başkanvekilliğinde yeni bir dönem. Bu dönem bitiminde de başkanlığın Ali Koç’a devredilmesi. Katıldığım noktalar da var katılmadığım da. Fenerbahçe, Ali Koç’u asla kaybetmez örneğin. Bu bir yarış. Ali Koç seçimi kaybetse Fenerbahçe’den mi kopacak? Fenerbahçe sevdasından mı vazgeçecek? Ya da Aziz Yıldırım! Bu fikirleri duyunca bir de aklıma Aziz Yıldırım’ın arşivlerde de duran konuşması geldi. 20 yıl önce bir oy farkla başkan seçildiği kongre öncesi konuşması.. “Ben kazanırsam Aziz Yıldırım kaybeder ama Fenerbahçe kazanır” demişti. Öyle de oldu. Kulübü nereden alıp nerelere getirdiği ortada. Milyonlarca dolarını kulübe hibe ettiği de, yeri geldiğinde futbolcu transferi için mal varlığını sattığı da, hapis yattığı da... Çok insan çok şey kazandı Fenerbahçe’den. Peki kim ne kaybetti Fenerbahçe için? Aziz Yıldırım özgürlüğünü kaybetti mesela. 20 yıl önce dediği gibi. Kaybeden Aziz Yıldırım oldu.



KOÇ'UN LİSTESİ

Ali Koç’un listesi şekillenmeye başladı. Oluşturacağı yönetim kurulu hakkında bazı haberler çıktı. Bana ulaşan bilgiler doğrultusunda ise listesinde şimdilik şu isimler var.. Erol Bilecik (TÜSİAD Başkanı), Sina Arfa (1907 Fenerbahçe e-Spor kurucusu), Gökhan Akça (Koç Grubu’ndan), Simla Türker Bayazıt (Türker Proje ve Yatırım), Fethi Pekin (Hukukçu), Burhan Karaçam (Yapı Kredi Bankası eski Genel Müdürü), Semih Özsoy (Eski yönetici), Turhan Şahin (Eski yönetici). Bu seçim yarışında listeler elbette önemli. Aziz Yıldırım’ın listesi daha da önemli. Ama başkan son gün son saate kadar o listeyi açıklamaz.



İNGİLİZ HOCA, İSPANYOL DİREKTÖR

Ali Koç cephesinden bir haber daha vereyim. İddialara göre Koç takımın başına İngiliz teknik direktör getirmek istiyor. Anlaşmanın sağlandığı bile söyleniyor. Sportif direktörlük için de İspanyol bir futbolcu ile görüşülmüş. Bunlar şimdilik iddia boyutunda. Yakında netleşir. Ali bey başkan seçilirse, Fenerbahçe de şampiyon olursa Aykut Kocaman için fikri değişir mi, bilinmez. Ancak şurası da bir gerçek ki Fenerbahçe bu yöntemi denedi, tutmadı. Temelli’nin işi zor Seçim öncesinde işi en zor olan isimlerden birisi de Ömer Temelli. Temelli, başkanı çok sever, zaten Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulunda. Ali Koç’un da yakın dostu. En son sömestr tatilinde aileleriyle birlikte Alpler’in ünlü kayak merkezi Courchevel’de birlikteydiler. Hatta Ali Bey oradan özel uçağıyla Divan Kurulu’na gelip konuşma yaptı, çıkışta da Courchevel’e geri döndü. Ali Koç da Temelli’yi listesine almaya niyetli. Ama bildiğim kadarıyla Ömer bey uzak kalmak istiyor ve iki listede de yer almayı düşünmüyor.

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