Kimberley Garner'dan cesur tanıtım!

İngiltere'de yayınlanan Made In Chelsea adlı reality şovla adını duyuran 28 yaşındaki Kimberley Garner, sahibi olduğu bikini markasının yeni tasarımlarını tanıtmak için kamera karşısına geçti. Markasını yarattığında 18 yaşında olduğunu belirten Garner, “Şirkette kimse buna inanmıyor, beni stajyer sanıyorlardı” diye konuşuyor