Akzo Nobel, kimya bölümünü ABD'li Carlyle ve Singapurlu GIC ikilisine borçlar dahil 10.1 milyar euro yani 12.6 milyar dolar karşılığında sattı.

Akzo, anlaşmanın net tutarının 7.5 milyar euro olmasının beklendiğini hissedarlarına duyurdu. Şirketin geçen sene ki tüm geliri 9.6 milyar euro olmuştu. Haberin ardından Akzo hisseleri yüzde 3.22 değer kazandı.

Akzo Nobel, geçen sene nisan ayında yaptığı duyuruyla şirket gelir ve karının üçte birini oluşturan bölümünü satacağını belirtmişti. Bu açıklama, Akzo Nobel'in rakip PPG tarafından olası bir satın alma hareketini engellemek istemesi olarak yorumlanmıştı.

YIL SONUNDAN ÖNCE ONAYLANACAK

Hollandalı şirket, kimya bölümü için pazarlıklı satışın yanı sıra ayrı bir borsa kotasyonunu değerlendirdiğini söylemişti ve Carlyle anlaşmasıyla ilk opsiyonu tercih etmiş oldu.

Yapılan açıklamada Carlyle'ın, çalışanlar, hissedarlar ve müşteriler de dahil olmak üzere herkesin en yüksek çıkarını temsil ettiği belirtildi.

Akzo CEO'su Thierry Vanlancker, Carlyle'ın kimya endüstrisinde çok deneyimli olduğunu belirterek sağlık, güvenlik, inovasyon ve sürdürülebilirlik açısından da kendini kanıtlamış olmasın dikkati çekti.

Üçlü arasındaki satış ve devrin rekabet kurumlarının onayından geçtikten sonra yıl sonundan önce gerçekleşmesi bekleniyor.