Başkent Paris'te Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, aralarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da olduğu birçok ülkenin dışişleri bakanı katıldı. Toplantının ardından açıklanan ortak bildirgede, 30'a yakın ülkenin onayıyla kimyasal silah kullanımının cezasız kalmaması için uluslararası ortaklık ilan edildi.
Le Drian, toplantının ardından yaptığı konuşmada, kimyasal silah kullanımı önlemek ve kullananları cezalandırmak için günümüze kadar birçok çalışmanın yapıldığını ifade ederek, Paris'te bulunan ülkelerin ortaklığıyla kimyasal silah kullananların cezalandırılacağını söyledi.
Kimyasal silah kullanan ve kullanılmasına yardım edenlerin cezalandırılması için bilgilerin paylaşılacağı bir mekanizmanın oluşturulacağını ifade eden Le Drian, bu silahları kullananların bilgilerinin kamuoyuyla paylaşılacağı bir internet sitesinin açıldığını duyurdu.
Le Drian, kimyasal silah kullanımıyla ilgili yapılan gerçekleştirilen ortaklıklığın daha önce varılan anlaşmaların yerine geçmediğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da toplantının iki önemli konusunun kimyasal silah saldırılarını durdurmak ve kimyasal silah kullananları cezalandırmak olduğunu belirtti. Tillerson, Doğu Guta'da sivillere yönelik kimyasal silah kullanılmasından Rusya'yı sorumlu tuttu.
"ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRIDA BULUNDU"
Kimyasal silah kullananların cezanlandırılması gerektiğine işaret eden Tillerson, Suriye'nin elinde yasa dışı kimyasal silah bulunduğuna ve onları halkına kullandığına yönelik belgelerin olduğunu söyledi. Tillerson, Rusya'nın taahhütlerini ihlal ettiğini ve ABD'ye verdiği sözleri yerine getirmediğini ifade ederek, kimyasal silahların kullanılmaması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.
Tillerson, Fransa, İngiltere, Türkiye, Almanya ve diğer ülkeler ile kimyasal silahların kullanılmamasına yönelik mücadelede anlaştıklarını belirtti.
Toplantıya katılan ülkelerin arasında İngiltere, Almanya, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Hollanda, ABD, Kore, İspanya, Kuveyt, Fas, Senegal, İsveç ve Japonya bulunuyor.
Çavuşoğlu, toplantının marjında ABD'li mevkidaşı Tillerson ile bir araya gelmişti.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Suriye'de kimyasal silah ve gaz üretiminde rolü olan, aralarında Fransız, Suriyeli, Lübnanlı, Çinli şirket ve yöneticilerinin de olduğu 25 tüzel kişi ve yöneticisi hakkında verilen mal varlığını dondurma kararı yayımlanmıştı.
Suriye'de kimyasal silah kullanan tarafların tespiti amacıyla 2015 yılında oluşturulan Birleşmiş Milletler misyonu JIM, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından incelenmesi istenen kimyasal silah saldırılarını soruşturmuş ve daha önce de üç olayda Suriye rejiminin, bir olayda da terör örgütü DEAŞ'ın kimyasal silah kullandığını tespit etmişti.
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