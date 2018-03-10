Gazete Habertürk'ten Sema Ereren haberinde, Türk kadınlarının iş ararken ve iş hayatında karşılaştığı zorlukları rakamlarla gözler önüne serdi. Altını çizelim: OECD ülkeleri arasında en yüksek kadın işsizliği oranına sahip 4’üncü ülkeyiz. Büyük şehirlerin dışında kadının iş bulması çok zor. Tarlada çalışan ya da hayvancılıkla uğraşan kadın düzenli bir geliri ve sosyal güvencesi olmadığı için çalışıyor sayılmıyor. Kat edecek daha çok yol var. Ancak farklı bölgelerden iyi haberler de alıyoruz. Bunlardan biri de Kınalı Eller Salmanbeyli Kadın Kalkınma Kooperatifi... 2 yıldır pişirme, hijyen ve sunum teknikleri konusunda eğitim alan 30 kadın, Seyhan Belediyesi’nin katkısıyla kendi restoran ve mutfaklarını açıyor. İş sahibi olacak çocuklarını okutabilecekler, özellikle de kızlarını... Salmanbeyli Köyü’nün cesur kadınları, kendi restoranlarından önce Kadınlar Günü haftasında Hilton İstanbul Bosphorus’ta mutfağa girdi. Lalezar Meyhanesi’nin “Yerel Mutfak Global Lezzet” kapsamında, Adana’nın patlıcan güveç, kuzu şiş kebap, kuru patlıcan dolması gibi en beğenilen yemeklerini özel bir mönüyle sundular. HT Cumartesi'den Deniz Egeli'nin haberi...

ONLAR DA MESLEK SAHİBİ OLSUN

Kınalı Eller Salmanbeyli Kadın Kalkınma Kooperatifi’nin amacı öncelikli olarak kadınların ekonomik yönden kalkınması ama böylece unutulmaya yüz tutmuş bölgenin kültürel değerleri de yaşatılacak. Projenin arkasında 14 meslek sahibi kadın var. “Hepimiz meslek sahibiyiz ama başka kadınlar da olsun” deyip Adana bölgesinde toprağı olmayan köyleri araştırıyorlar. Ve neredeyse hiç ekecek toprağı olmayan ve şehre çok göç veren Salmanbeyli Köyü’nü belirleyip kadınlarına çeşitli konularda eğitim vermeye başlıyorlar. 2 yıl boyunca haftanın 3-4 günü köyde geçiriyorlar.

“Kınalı Eller, kadınlarımız için can suyu projesi” oldu diyen projenin koordinatörlerinden Hüsniye Gül, sadece kadınlara değil çocuklara da destek verdiklerini anlatıyor: “Dünyanın her tarafından gelen üniversite öğrencileri, köy çocuklarına ders veriyor, İngilizce konuşuyorlar. Bizim çocuklarda bir İngilizce merakı başladı ki sormayın...”

DESTEK MADDİ MANEVİ

Kadınlara destekleri maddi, manevi... Tiyatroya da birlikte gidiyorlar. Gül, “Hayatlarında hiç tiyatroya gitmemiş kadınlar var. Yani tamam kadınlarımızı ekonomik olarak yükseltelim ama kültürel anlamda da katkımız olsun istiyoruz. Köyden kente göç olmasın. Köy o kadar güzel ve huzurlu ki” diyor.

Salmanlı Köyü kadınları şimdilerde mutlu ve umutlu. 35 yaşındaki İpek Dağlı 8 yaşındaki kızına kavuşacağı için, 50 yaşındaki Vahide Demir yıllardır hayvancılık yapıyor ama ilk defa ‘çalıştığı görüleceği’ için, 40 yaşındaki Funda Dağılmış ise 3 çocuğunu rahat okutacağı için...