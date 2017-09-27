Kingsman: Altın Çember’den hasılat rekoru!

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, İngiliz casusluk komedisi “Kingsman: Altın Çember” gösterime fırtına gibi girdi. Film Kuzey Amerika sinemalarında hafta sonunda 39 milyon dolar (137 milyon TL) hasılata erişti.

Böylece oyuncu kadrosunda Julianne Moore, Colin Firth, Halle Berry, Jeff Bridges, Channing Tatum ve Elton John gibi isimlerin bulunduğu Kingsman serisinin ikinci filmi, ilk haftasında 29.8 milyon dolar gelir elde eden Stefan King uyarlaması korku filmi ‘It’i geride bıraktı.

Filmin geçen yıl mart ayında, ABD Başkanı Donald Trump, başkan adayıyken çekildiğini belirten Yönetmen Matthew Vaughn, “Trump başkanlık koltuğuna oturunca, filmde onunla alay eden bir espriyi silmek zorunda kaldık” itirafında bulundu.