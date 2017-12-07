Beslenme ve Diyet Uzmanı Esra Kula, kilo alımının arttığı kış aylarında, yatmadan iki saat önce midenin boş bırakılmasını önerdi.

Kışın gecelerin uzamasından dolayı akşam yemeğinin daha geç vakitlerde yendiğini, yemeğin üzerine ya da çayın yanına alınan atıştırmalıkların miktarının arttığını belirten Kula, bu durumun vücudun yağlanmasına bağlı olarak kilo alımına neden olduğunu ifade etti.

UYKUYA YAKIN SAATLERDE GIDA TÜKETİLMEMELİ

Akşam yemeğinden sonra yenen meyve porsiyonlarına ve kuruyemiş gibi atıştırmalıkların miktarına dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Kula, yatmadan iki saat önce herhangi bir şey yememek gerektiğini dile getirdi. Kula, "Kaçta uyunuyorsa, uyumadan iki saat öncesini boş bırakalım, sadece su, şekersiz çay ya da kahve tüketilebilir. Onun dışında sağlıklı olan süt, meyve, kuruyemiş dahi olsa uykuya çok yakın tükettiğimizde faydadan çok zararı dokunabilir" diye konuştu.

GÜNDÜZ YETERLİ VE DENGELİ BESLENME AKŞAM YEMENİN ÖNÜNE GEÇER

Gündüz yeterli ve dengeli alınan ara öğünler ile ana öğünlerin akşam fazla yemek yemenin önüne geçeceğini de söyleyen Kula, "Gündüz vücudun ihtiyacı olan protein, karbonhidrat ve yağı belli bir düzende vücuda sağlayamadıysak gece daha çok yeme isteği oluşabilir veya kan şekerindeki düzensizlikler dolayısıyla tatlı yeme ihtiyacı oluşabilir" dedi.

HAMUR İŞİ VE ŞERBETLİ TATLILAR YERİNE KURU MEYVE TÜKETİN

Tatlı ihtiyacının ağır hamur işi ve şerbetli tatlılar yerine kuru meyvelerle karşılanması gerektiğine dikkat çeken Kula, "Kuru meyveleri tüketirken de, yanına Omega 3 yağ asitlerinden zengin olan badem, fındık, ceviz gibi kuruyemişlerle, kuşburnu, ıhlamur, yeşil çay gibi çayları ilave ettiğimizde hem yüksek miktarda meyve yemenin önüne geçmiş oluruz hem de şerbetli tatlı yerine de kaliteli bir alternatif tercih etmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Kış aylarında kilo