Kısa Film Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

“Küçük birikimler, büyük mucizeler yaratır!” sloganıyla Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Ödül töreninde ilk 3’e girmeyi başaran yarışmacılara TSPB Başkanı İlhami Koç ve TSPB Başkan Vekili Dr. Berra Doğaner ile TSPB Yönetim Kurulu Üyesi Gülsevin Çipli ödüllerini takdim etti.

Düzenli para biriktirme, tasarruf etme ve planlı harcama temasına uygun olarak hazırlanan 135 film arasından sıyrılarak ilk ona giren filmlerin ve yönetmenlerin isimleri şöyle:

1. Adil Altaş – Miras (12 bin TL)

2. Burak Ciritoğlu – Kumbara Sakinleri, (10 bin TL)

3. Bülent Gökçek – Kurtuluş, (7 bin 500 TL)

4. Muhammet Raşit Yiğit Akalın-Mucize Birikim

5. Lillian Karabacakyan-1-2-M

6. Fatih İnce-Gün

7. İbrahim Sabuncuoğlu-Para Para

8. Hikmet Kaymak-Deniz’in İşyeri

9. Abdullah Rıdvan- Can Bazı Hayaller Daha Gerçektir

10. Ercan Selim Öngöz-Okumak Ve