11 | 14

Her zaman keskin bir jilet ve nemlendirici özellikli bir tıraş kremi kullanın. Alkol bazlı aftershave ve tonik gibi ürünler, cildinizin daha fazla kurumasına sebep olur. Yine de iyi bir tonik, aftershave’e nazaran daha sağlıklı bir alternatiftir.