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Mekanını bu yaz hizmete sokmayı planlayan oyuncu, dedikodulara göre de önümüzdeki günlerde Bodrum'a gidip mekan arayışına start verecek. Tatlıtuğ, beğendiği dükkanı bulunca da dekorasyonu stil danışmanı Başak Dizer'e emanet edecek...