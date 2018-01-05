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“Ayla” gibi bu da gerçek bir hikaye... O kadar ki tişörtünden Türk bayrağı yapan dondurmacının hikayesi bugün bile Avustralya’daki müzelerde yer alıyor... İşte bu çarpıcı filmin Çanakkale ayağında Mustafa Kemal Atatürk de var.