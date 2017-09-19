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HT Magazin'den Arif Hür'ün haberine göre, Ural, “Hayatımda Balat’a gitmedim. Kaan benim gözbebeğim. Sokakta kavgaya tutuşacak kadar deli değilim. İlişkimizi üçüncü şahıslar hayatta yıpratamaz” sözleriyle ilişkisine sahip çıktı.