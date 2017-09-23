Krep için;

2 adet yumurta

2 su bardağı un

2 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

Kıymalı harç için:

400 gram dana kıyma

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kimyon

1 adet doğranmış domates

1 çay kaşığı karabiber

Arzuya göre 2 adet yeşil biber

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Pişirmek için:

Tereyağı ya da zeytinyağı

Kıymalı krep börek nasıl yapılır?

Derin bir kabın içine yumurtaları kırın. Hafifçe çırpın ve üzerine sütü ilave ederek çırpmaya devam edin. Ardından unu eleyerek sıvı malzemelerin üzerine ilave edin ve içinde unun topaklanmamasına özen gösterek güzelce çırpın. Krep malzemesini 15 dakika kadar buzdolabında dinlendirin.

Bu sırada kıymalı harcı hazırlayın. Orta boy bir tavanın içerisine zeytinyağını ve kıymayı aktarın. Orta ateşte kavurmaya başlayın. Kavrulan kıymanın içine biber domatesi, salça, baharat ve tuzu da ilave ederek birkaç dakika daha kısık ateşte pişirdikten sonra ocaktan alın.

İnce bir tavayı hafifçe yağlayın ve krepleri bir kepçe yardımıyla dökün. Arkalı önlü pişirin. Kreplerin içerisine kıymalı harcı ortalayarak koyun. Kenarlardan, üst ve alt kısmından içe kıvırarak katlayın. Krepleri arkalı önlü kızartın ve servis edin. Afiyet olsun.