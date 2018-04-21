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Bir leyleğin günde 1-1,5 kilogram besine ihtiyacı oluyor. Besin ihtiyaçlarını karşılamak için tarlalardaki zararlıları yiyorlar. Böylece tarıma da katkıları oluyor. Bu nedenle leylekler bölge halkı tarafından da seviliyor."