Kızının katilini bulamadan hayatını kaybetti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, evinin önünde traktör römorku üzerinde oynarken nereden geldiği belli olmayan merminin isabet etmesi sonucu 7 yıl önce hayatını kaybeden 4 yaşındaki Edanur'un hukuk mücadelesi veren babası Yusuf Avcı (35), geçirdiği kalp ameliyatının ardından yaşamını yitirdi.

Safranbolu'da kuaför olan ve kalbinde delik olduğu anlaşılan Yusuf Avcı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edildi. Daha sonra yoğun bakım ünitesine alınan Avcı, yapılan tüm müdahalaleye rağmen kurtarılamadı.

Ailenin ölümü şüpheli görmesi üzerine Avcı'nın cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ahmet Avcı, kardeşinin ölümünde doktorun ihmali olduğu iddiasıyla polise şilayette bulundu.

Kurttepe mevkisinde, 4 Kasım 2010'da evlerinin önünde traktör römorku üzerinde oynayan 4 yaşındaki Edanur Avcı, başına nereden geldiği belli olmayan merminin isabet etmesi üzerine kaldırıldığı Karabük Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından açılan soruşturma kapsamında köyün yakınında bulunan 125. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığına ait 230 silah incelenmiş ancak sonuç alınamamıştı. Olayla ilgili askeri savcılık tarafından açılan soruşturma ise 2015 yılında "takipsizlik" kararıyla sonlandırılmıştı.

Baba Yusuf Avcı, 2 yıl önce kapatılan soruşturmanın yeniden açılması için Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) başvurmuştu. Cumhuriyet Savcılığı haziran ayında yeniden inceleme başlatmış ve baba Yusuf Avcı'nın ifadesine başvurulmuştu.