Başrollerinde Fikret Kuşkan, Elifcan Ongurlar, Serdar Özer, Anıl Tetik, Numan Çakır ve Hakan Yufkacıgil gibi isimlerin rol aldığı Kızlarım İçin dizisi 5. yeni bölümü ile yarın akşam izleyicisi ile buluşacak. Peki, Kızlarım İçin 5. yeni bölümde neler olacak? İşte, Kızlarım İçin 5. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

KIZLARIM İÇİN 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Yaşar polislerin elinden kurtulur kurtulmasına ama kızları için nasıl büyük bir tehlike olduğunu fark eder. Onun yüzünden Kumru sorguya alınmıştır. Yaşar kızlarından uzak durmaya, onların hayatını daha fazla zorlaştırmamaya karar verir. Ama beklenmedik olaylar Yaşar’ı kızlarıyla yan yana getirir. Hem de hepsiyle birden.

İlk önce annesinin öldüğünü öğrenen Hüma ortalardan kaybolur. Ardından da Hacer ve Zübeyir’in yaptığı planla kızlar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Yaşar kızlarını kurtarabilecek mi? Yoksa kızların alt üst olan hayatları daha da mı perişan olacak?

Bir babanın kızları için neler yapabileceğini gösteren bu büyük imtihandan Yaşar nasıl çıkacak? KIZLARIM İÇİN 4. BÖLÜM ÖZETİ Yaşar evlerine gelen haczi kaldırabilmek ve kızlarına yardımcı olabilmek için Tayfun'un ona verdiği işi kabul etmek zorunda kalır. Tayfun'un verdiği işi kabul etmek zorunda kalan Yaşar'ı nasıl bir tehlike beklemektedir? Kumru da haciz sebebiyle Yağız'ın annesi Semiha Hanım'a bakıcılık yapmaya başlar. Bu haberi duyan Alper, Kumru'ya nasıl bir tepki verecek? Öte yandan Sumru ve Egemen arasında yaşanan yakınlaşma evlilik teklifi getirir. Herkesi şok eden evlilik teklifi nasıl sonuçlanacaktır?

Kızlarım İçin

Kızlarım İçin 5. yeni bölüm

Kızlarım İçin yeni bölüm

Kızlarım İçin fragman

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