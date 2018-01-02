Başrollerini Fikret Kuşkan, Tuvana Türkay, Elifcan Ongurlar, Sanem Yeles, Anıl Tetik, Özgün Çoban, Aslı İçözü ve Cansu Fırıncı gibi isimlerin paylaştığı Kızlarım İçin 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kızlarım İçin 6. yeni bölümde neler olacak? Kızlarım İçin 6. yeni bölüm bu hafta yayınlanacak mı? İşte detaylar...

KIZLARIM İÇİN 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Sırlar bir bir açığa çıkmaya başlıyor! Sumru'nun annesiyle ilgili yaptığı itiraf herkesi şoke ediyor! Yağız, Kumru'ya olan ilgisini Egemen'e açıklarken söylediklerini Kumru da duyuyor!

Kızlarım İçin 6. bölüm 9 Ocak 2018 Salı günü 20:00'de Kanal D'de!

KIZLARIM İÇİN 5. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yaşar polislerin elinden kurtulur kurtulmasına ama kızları için nasıl büyük bir tehlike olduğunu fark eder. Onun yüzünden Kumru sorguya alınmıştır. Yaşar kızlarından uzak durmaya, onların hayatını daha fazla zorlaştırmamaya karar verir. Ama beklenmedik olaylar Yaşar’ı kızlarıyla yan yana getirir. Hem de hepsiyle birden.

İlk önce annesinin öldüğünü öğrenen Hüma ortalardan kaybolur. Ardından da Hacer ve Zübeyir’in yaptığı planla kızlar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır.

Kızlarım İçin

Kızlarım İçin 6. yeni bölüm

Kızlarım İçin 6. bölüm fragmanı

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