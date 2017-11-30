KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile İnci Pars yasak aşk mı yaşıyor?

3 yıl önce Ankara’da evlendiği Turizm Bakanlığı Kültür Daire Başkanı Avukat Dilek Özgürgün’le olaylı boşanma davası devam eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ün oyuncu İnci Pars ile yasak aşk yaşadığı iddia edildi.
KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ün, İnci Pars'a Paris’ten 5 milyon sterline bir ev aldığı öne sürüldü. Çıkan haberler karşısında sessizliğini bozan İnci Pars, Hürriyet'e şu açıklamayı yaptı:
“Onların bu evliliği saçma bir evlilik. 4 yıl önce yapılan evlilik ve 70 gün görüşülmüş. Sonra bir daha görüşülmemiş ve bir yıldır hiç konuşulmamış. 32 beden bir kadınım ve hamile değilim. Keşke olsaydım. Amma Allah nasip ederse şu saçma kadından bir kurtulursak müstakbel eşimle çocukta istiyoruz. Hemen nikah kıyacağız. Mahkemenin kararını bekliyoruz. Ortada onların evliliği falan yok, mutluydu da ben mi girmişim sanki aralarına. Ben Hüseyin Bey’le 4 ay önce arkadaşı olan bir akrabam vasıtasıyla tanıştım, çok da mutluyuz. Ev haberleri de yalan. Paris’e hayatımda hiç gitmedim. Kıbrıs’da ki evde benim dedem Kenan Pars’dan babama kalan ve benim doğduğum ev. Pars ailesi olarak Kıbrıs’ta tanınıyor ve seviliyoruz. O evde benim ailemden kalan ev. Bunların hepsi uydurma”
Dilek Özgürgün
Dilek Özgürgün’ün avukatı Boysan Boyra boşanma davası sürerken Hüseyin Özgürgün’ün, merhum sanatçı Kenan Pars’ın manken ve oyuncu torunu İnci Pars ile aşk yaşadığını belirterek, “Hüseyin Özgürgün, sevgilisi İnci Pars’a üç katlı, tenis kortlu, sıcak/soğuk havuzlu ve etrafı kale gibi duvarlarla çevrili 5 milyon TL değerinde bir malikane almıştır. Bu da evlilik süresince evlilik görevini kimin yerine getirmediğini ortaya koymaktadır. Mahkemenin bu hususları dikkate alarak karar vereceğine inanıyoruz” açıklamasını yaptı.
İnci Pars, Türkiye'de Hayat Bilgisi, Yahşi Cazibe ve Binbir Gece gibi çok sayıda dizide rol almıştı.
İnci Pars 5 aylık hamile olduğu iddialarına bu fotoğrafla yanıt verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.