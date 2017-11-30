KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile İnci Pars yasak aşk mı yaşıyor?

3 yıl önce Ankara’da evlendiği Turizm Bakanlığı Kültür Daire Başkanı Avukat Dilek Özgürgün’le olaylı boşanma davası devam eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ün oyuncu İnci Pars ile yasak aşk yaşadığı iddia edildi.



KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ün, İnci Pars'a Paris’ten 5 milyon sterline bir ev aldığı öne sürüldü. Çıkan haberler karşısında sessizliğini bozan İnci Pars, Hürriyet'e şu açıklamayı yaptı:



“Onların bu evliliği saçma bir evlilik. 4 yıl önce yapılan evlilik ve 70 gün görüşülmüş. Sonra bir daha görüşülmemiş ve bir yıldır hiç konuşulmamış. 32 beden bir kadınım ve hamile değilim. Keşke olsaydım. Amma Allah nasip ederse şu saçma kadından bir kurtulursak müstakbel eşimle çocukta istiyoruz. Hemen nikah kıyacağız. Mahkemenin kararını bekliyoruz. Ortada onların evliliği falan yok, mutluydu da ben mi girmişim sanki aralarına. Ben Hüseyin Bey’le 4 ay önce arkadaşı olan bir akrabam vasıtasıyla tanıştım, çok da mutluyuz. Ev haberleri de yalan. Paris’e hayatımda hiç gitmedim. Kıbrıs’da ki evde benim dedem Kenan Pars’dan babama kalan ve benim doğduğum ev. Pars ailesi olarak Kıbrıs’ta tanınıyor ve seviliyoruz. O evde benim ailemden kalan ev. Bunların hepsi uydurma”



Dilek Özgürgün



Dilek Özgürgün’ün avukatı Boysan Boyra boşanma davası sürerken Hüseyin Özgürgün’ün, merhum sanatçı Kenan Pars’ın manken ve oyuncu torunu İnci Pars ile aşk yaşadığını belirterek, “Hüseyin Özgürgün, sevgilisi İnci Pars’a üç katlı, tenis kortlu, sıcak/soğuk havuzlu ve etrafı kale gibi duvarlarla çevrili 5 milyon TL değerinde bir malikane almıştır. Bu da evlilik süresince evlilik görevini kimin yerine getirmediğini ortaya koymaktadır. Mahkemenin bu hususları dikkate alarak karar vereceğine inanıyoruz” açıklamasını yaptı.



İnci Pars, Türkiye'de Hayat Bilgisi, Yahşi Cazibe ve Binbir Gece gibi çok sayıda dizide rol almıştı.



İnci Pars 5 aylık hamile olduğu iddialarına bu fotoğrafla yanıt verdi.

İnci Pars

Hüseyin Özgürgün

Dilek Özgürgün