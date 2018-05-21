5 | 38

Çok bir değeri olmuyor aldığımızda ama bizler yıllarımızı vererek onları ilk günkü hali olmasa da kullanılacak duruma getiriyoruz. Sattığımız araçların aynı zamanda bakımlarını da yapıyoruz. Dostluk çerçevesinde hem işimiz oluyor bu meslek, hem de hobimiz” dedi.