Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan kavgada iki kardeşi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



AA'nın haberine göre, Sırasöğütler Mahallesi'ndeki evlerinin önünde, Gebze Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan 44 yaşındaki Erdal Karadaş ve İstanbul'da pastacılık yapan kardeşi 34 yaşındaki Ruşen Karadaş ile akrabaları olduğu öğrenilen 43 yaşındaki Hüseyin K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin K, iki kardeşi bıçaklayarak kaçtı.



Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan kardeşlerden Erdal Karadaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Özel bir hastaneye kaldırılan Ruşen Karadaş da burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan zanlı Hüseyin K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

CEP TELEFONU TAKSİDİ YÜZÜNDEN ÖLDÜRMÜŞ



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Dilovası Bağdat Caddesi'nde gözaltına alınan Hüseyin K.'nın yurt dışına kaçmak için plan yaptığını belirledi. Emniyete götürülen Hüseyin K.'nın ilk ifadesinde, bir süre önce taksitle cep telefonu alarak Ruşen Karadaş'a verdiğini ancak Karadaş'ın taksitleri ödemediği için aralarında tartışma çıktığını söylediği öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen Hüseyin K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Zanlı Hüseyin K.'nın daha önce de cinayet suçundan 10 yıl cezaevinde kaldığı öğrenildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER