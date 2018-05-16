Kocaeli'nde ilk iftar bu akşam yapılacak. 2018 yılının Ramazan ayı gece kalkılan sahur ile başladı. Bu akşam da ilk iftar yapılacak. Kocaeli'nde iftar saat kaçta? Kocaeli'nde akşam ezanı ne zaman okunacak? İşte detaylar.

KOCAELİ İFTAR VAKTİ

Kocaeli'nde gece saat 3.49'da Ramazan ayının ilk sahuru için kalkılmıştı. Bugün saat 20.18'de okunacak akşam ezanıyla 2018 yılının ilk iftar yapılacak.

KOCAELİ SAHUR SAATİ KAÇTA? 17 MAYIS

Kocaeli'nde ilk sahur ve iftarın ardından 17 Mayıs gününde oruç tutmak için imsak saat 3.48'de olacak.

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