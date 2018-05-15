Ramazan ayının ilk buluşması 16 Haziran gecesi sahur ile gerçekleşecek. Kocaeli, Konya, Kütahya’da bugün ilk kez sahura kalkıp niyet edeceklerin merak ettiği sahur vakti saat kaçta olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden alınan bilgilerle hazırladığımız 2018 Kocaeli, Konya, Kütahya sahur vakitleri...

KOCAELİ, KONYA, KÜTAHYA SAHUR VE İMSAK VAKTİ 2018

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Kocaeli'de sahur vakti (imsak) 03:49, Konya'da 03:54, Kütahya'da 03:57 olarak görülüyor. İmsak vaktinde okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk orucuna niyet edilecek.

KÖRFEZ RAMAZAN AYINA HAZIR

Körfez Belediyesi, Ramazan Ayı boyunca birbirinden farklı etkinliklerle ilçe halkını buluşturacak.

Körfez Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerin programı hazırlandı. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilecek olan etkinliklerle Körfezliler dolu dolu bir Ramazan ayı geçirecek. Ramazan ayı içerisinde kültür, sanat, birlik, beraberlik ve hoşgörüye dokunan önemli programlar gerçekleştirilecek.

Etkinlikler Tütünçiftlik Kültür Merkezi önünde düzenleyecek. Etkinlik alanında yer alacak programlarda Hacivat Karagöz, gölge oyunu, şişme oyun parkuru, illüzyonist, jonglör, çay ikramı, sürpriz programlar, tasavvuf müziği ve ilahi grubu dinletileri yer alacak.

İLK SOFRA ARAPÇEŞME'DE KURULACAK

Gebze Belediyesinin geleneksel mahalle iftarlarında ilk sofra, Ramazan ayının ilk gününde Arapçeşme Mahallesi’nde kurulacak.

Her gün farklı bir mahallede kurulan iftar sofralarında Gebzeliler aileleriyle ve komşularıyla birlikte oruçlarını açıyor. Gebez Belediye Başkanı Adnan Köşker’in girişimleri sonucu düzenlenen mahalle iftarları 16 Mayıs Çarşamba Arapçeşme Mahallesi’nde başlıyor. İftarlar 17 Mayıs Perşembe Mevlana Mahallesi, 20 Mayıs Pazar Mollafenari Mahallesi, 22 Mayıs Salı Köşklüçeşme Mahallesi ve 23 Mayıs Çarşamba İstasyon Mahallesinde devam edecek. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, tüm Gebzelileri mahalle İftarlarında birlikte iftar açmaya davet etti.

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