Komşu ülkelerden Edirne'ye alışveriş turu

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"Onların 1 eurosu burada 4-4,5 liraya tekabül ediyor. Bundan dolayı Edirne, Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen için cazip hale geldi. Hem yurtdışınan hem de yurtiçinden gelenleri hoş tutmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili bazı tedbirler alıyoruz. Ürünlerimize etiketlendirmeler yapıyoruz. 28 Ekim'de Yunanlıların Ohi Bayramı var. Bayram tatillerini de burada geçirenler olabiliyor. Bu hareketlilik esnafın yüzünü güldürüyor. Biz nasıl evden çıkıp ekmek almaya gidiyorsak. Onlar da Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelerek alışveriş yapıyorlar. Ekmeğini, etini, tatlısını, kuru yemişini, ayakkabısını ve giyecek eşyalarını alıyorlar. Edirne ekonomisini bir nebze onlar ayakta tutabiliyor diyebiliriz."