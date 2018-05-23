İstanbul lokomotif oldu

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, Türk turizmi yaz dönemine umutlarını koruyarak girmeye hazırlanırken, nisan ayı gerçekleşmeleri bu umutların artmasını sağlıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Bayındır, konaklama sektörünün nisan ayında doluluklarda son 2 yılın en iyi rakamlarına ulaştığını bildirdi.
Bayındır, Türkiye'nin Nisan 2018 otel doluluklarının, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 19,7 artarak ortalama yüzde 72,6, İstanbul'un ise yüzde 23,6 artarak ortalama yüzde 79,5 olarak gerçekleştiğini kaydetti.
Bu doluluk rakamlarının 2015 yılı ortalarından bu yana ulaşılan en yüksek rakamlar olduğunu aktaran Bayındır, fiyatlarda da yükselme trendinin sürdüğünü ancak henüz eski rakamlara dönülemediğini bildirdi. Bayındır, "Şimdi hedef, fiyatların yükselmesini sağlayacak olan kültür, kongre, iş, cruise vesaire amaçlı segmentlerin de toparlanmasını sağlamak olmalı." ifadelerini kullandı.
"Türkiye yüksek doluluklarda 11’inci sırada"
Timur Bayındır, veri ve analiz şirketi STR tarafından hazırlanan Nisan 2018 Destinasyon Performans Raporunu’na göre, Türkiye'nin Nisan 2018 otel doluluklarının yüzde 72,6 olarak kaydedildiğini, bu oranın Nisan 2017’de yüzde 60,6, Nisan 2016’da yüzde 52,2 olduğunu, yılın ilk 4 aylık döneminde ise dolulukların yüzde 22,7 artarak yüzde 66'ya ulaştığını bildirdi.
Bayındır, şunları kaydetti:
"Nisan 2018’de yüzde 72,6’lık doluluk oranıyla Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında en yüksek artış oranına ulaştı. Buna karşın Türkiye, yüksek doluluklarda henüz ilk 10’a geri dönemedi, 11’inci sırada yer aldı. Sırasıyla Macaristan, İrlanda, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Belçika, İspanya, Hollanda, İtalya ve Malta, Türkiye’nin önünde yer aldı. Fiyatlarda ise henüz 2 yıl öncesine dönülemedi. Türkiye genelinde, Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli Nisan 2018’de 67,4 avro olarak gerçekleşti. Bu fiyat, Nisan 2017’de 62,7 avro olmuştu. Nisan 2015’te ise ortalama fiyat 105 avro seviyesindeydi."
İstanbul lokomotif oldu
TÜROB Başkanı Bayındır, İstanbul'un Nisan 2017’de yüzde 64,3 olan doluluk oranının Nisan 2018'de yüzde 23,6 artarak yüzde 79,5 olarak ölçüldüğünü belirterek, "Nisan 2016’da yüzde 50,6 olarak gerçekleşmişti. Nisan 2018’de doluluk oranlarında en yüksek artışı yaşayan destinasyon İstanbul oldu. İstanbul’da ortalama günlük satılan oda bedeli 84,5 avro ile 2017'ye göre yüzde 10,2 artış gösterdi. Nisan 2017’de bu rakam 76,6 avro olurken, Nisan 2016’da 111,9 avro olmuştu. İstanbul’un 2015 yılında ortalama oda fiyatı 134 avro gibi yüksek seviyedeydi. Yani, fiyatlarda artış olsa da 2 yıl öncesine göre hala yüzde 35 fiyat kaybı bulunuyor." ifadelerini kullandı.
Ocak-Nisan 2014 döneminde ise dolulukların yüzde 71’e yükseldiğini anımsatan Bayındır, "2018 yılı ilk 4 aylık dönemde doluluk oranlarında en yüksek artış oranı yaşayan destinasyon yüzde 31,7 artış ile İstanbul oldu. Bu oran 2017’nin aynı döneminde yüzde 53,9, 2016’nın aynı döneminde yüzde 49,9 olmuştu. İstanbul’un ilk 4 aylık ortalama oda fiyatı ise geçen yıla oranla yüzde 8,7 artarak 75,3 avro olarak ölçüldü. Bu rakam 2017’nin aynı döneminde 69,3 avro, 2016’nın aynı döneminde 96,3 avro olmuştu." değerlendirmesinde bulundu.
Antalya'daki doluluk yüzde 65,7
Timur Bayındır, Antalya’da Nisan 2018 otel doluluklarının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,7 artarak yüzde 65,7 olduğunu, bu oranın Nisan 2017’de yüzde 56,3, Nisan 2016’da 53,1 seviyesinde bulunduğunu kaydetti.
Antalya’da Nisan 2018’de ortalama günlük satılan oda bedelinin 49,2 avro ile 2017'ye göre yüzde 0,1 bir düşüş gösterdiğini hatırlatan Bayındır, "Nisan 2017’de bu rakam 49,3 avro, Nisan 2016’da 53,7 olmuştu. Antalya’da Ocak-Nisan 2018 döneminde ise doluluklar yüzde 60,2 olarak gerçekleşirken, bu oran 2017’nin aynı döneminde yüzde 53,4, 2016’nın aynı döneminde yüzde 48,2 olmuştu. Ocak-Nisan 2018’de ortalama günlük satılan oda bedeli 49,9 avroya çıkarken, bu rakam 2017’de 48,3 avro, 2016’da 57,9 avro olarak gerçekleşmişti." ifadelerini kullandı.
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