Taşınmaz alım-satımlarından kadın istihdamına, yatırım ve üretimden ihracatın teşvikine kadar çeşitli alanlardaki vergi düzenlemeleri, Bakanlar Kurulu kararıyla uygulamaya konuldu. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı kapsamında, konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18’lik Katma Değer Vergisi (KDV) oranı 31 Ekim’e kadar yüzde 8’e, tapu harcı oranı da yüzde 4’ten 3’e indirildi.



Gazete Habertürk'ün haberine göre, Maliye Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, söz konusu kararla gayrimenkul sektöründeki gelişmeler dikkate alınarak taşınmazların alımsatım maliyetlerine ilişkin vergiler 6 aylığına azaltıldı. Bu kapsamda yüzde 18 KDV oranına tabi konut teslimlerindeki oran 31 Ekim’e kadar uygulanmak üzere yüzde 8’e indirildi. Tapu harcı oranı da aynı dönemde yüzde 4’ten yüzde 3’e düşürüldü.



KREŞE YÜZDE 50’LİK İSTİSNA



Kadın istihdamını desteklemek amacıyla hayata geçirilen düzenleme çerçevesinde 7103 sayılı kanun ile işverenlerce kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilerek sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna tutuluyordu.

Kanun, kreş hizmetinin dışarıdan alındığı durumlarda her bir çocuk için aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 15’i kadar istisna sağlıyordu. Bakanlar Kurulu kararıyla bu oran yüzde 50’ye çıkarıldı. Böylece, çocuk başına gelir vergisi matrahından istisna edilen aylık tutarı 304 TL’den 1015 TL’ye yükseltildi.



Yatırım, üretim ve ihracatın teşviki amacıyla firmaların üzerindeki finansman maliyetini azaltacak vergisel düzenleme de kararla hayata geçirildi. Buna göre, 7103 sayılı kanun ile gelecek yıl sonuna kadar sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce imalat sanayisinde kullanılmak üzere iktisap edilecek yeni makine ve teçhizat teslimleri KDV’den istisna tutulurken, bunlara ilişkin iki kat hızlı amortisman uygulanmasına imkân tanındı.



TEÇHİZAT VE MAKİNEYE KDV MUAFİYETİ



Maliye Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, düzenlemeyle Türkiye’de imalat sektörünün ihtiyaç duyduğu temel makine ve teçhizatların, yurtiçi imalatçılar gözetilerek rekabetçi bir ortam sağlanacak şekilde belirlendiği ifade edildi. Böylece yurtiçi üretimi teşvik edecek ve firmaların üretim ve yatırım maliyetlerini azaltacak bir düzenlemenin hayata geçirildiğinin altı çizildi.



ÇOCUK BAŞINA 1015 TL



Kreş hizmeti dışarıdan alınıyorsa, çocuk başına gelir vergisinden istisna edilecek aylık tutar 1015 TL’ye çıkarıldı.



‘PİYASAYA HAREKET GETİRİR’



İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, konutta KDV’nin yüzde 8’e düşürülmesiyle ilgili, “Birçok büyük projede KDV dahil yapılıyor. Zaten indirdiğimiz için burada indirim yapılması marka projelerde zor gibi. Ancak müstakil satışlarda bu yüzde 18’den 8’e düşürülmesi olumlu... Hayata geçirilen bu uygulamalar piyasayı harekete geçirecek bir adım” dedi.

AB’YE UYUM İÇİN RAKININ ÖTV’Sİ VİSKİYE EŞİTLENDİ



Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar uyarınca Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik müzakereleri sürecinde yüksek alkollü içecekler üzerindeki Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) eşitlenmesi taahhüdüne ilişkin düzenleme de yapıldı. Kararla yüksek alkollü içecekler arasındaki vergisel farklılık kaldırılarak Türkiye’nin bu konudaki taahhüdü yerine getirildi.



Buna göre, yüksek alkollü içeceklerde asgari maktu vergi tutarı 184.4 TL olarak uygulanacak. AB’ye 2009 yılında yüksek alkollü içeceklerin ÖTV tutarlarının bu yıl itibarıyla eşitlenmesi taahhüt edilmiş, bu kapsamda 2009, 2012 ve 2015 yıllarında bu ürünler arasındaki vergi farklılığı tedrici azaltılmıştı.



Böylece rakıda 171.3 TL, viski ve likörde 197.5 TL, votka ve cinde ise 175.6 TL olarak uygulanan asgari maktu vergi tutarı 184.4 TL’de eşitlendi. Yapılan bu değişiklik sonrası 70 cl’lik rakının 99.5 TL’lik fiyatının da 102.1 TL’ye çıkması bekleniyor. Böylece rakının perakende satış fiyatının yüzde 72’si vergilerden oluşacak.



Bu yılın başında alkollü içeceklerden alınan ÖTV’nin yüzde 7.09 oranında artırılmasının ardından 70 cl’lik rakının fiyatı da 99.5 TL’ye çıkmıştı.



Yabancılar farktan rahatsızdı



Mey İçki’nin sahibi Diageo başta olmak üzere Türkiye’ye alkollü içecek ithal eden yabancı şirketler, AB ile Türkiye arasında yüksek alkollü içeceklere uygulanan ÖTV tutarlarındaki farkların giderilmesi konusunda beklentilerini bir süredir kamuoyuyla paylaşıyordu.