Konya CHP milletvekili aday listesi

27. Dönem Genel Seçim milletvekili adayları belli oldu. 24 Haziran 2018, Pazar günü yapılacak seçimlerde Konya CHP milletvekili adayları açıklandı. İşte CHP'nin Konya Milletvekili listesi...

Konya Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayları

S.NO ADI SOYADI ÖĞRENİM MESLEĞİ 1 ABDULLATİF ŞENER YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ 2 ABDULKADİR KARADUMAN YÜKSEK SİYASET BİLİMCİ 3 HASAN SARIMEHMETOĞLU YÜKSEK İNŞAAT MÜHENDİSİ 4 SAİM SEZEN YÜKSEK AVUKAT 5 NİHAL EKEN YÜKSEK MİMAR 6 ALİ SAYAR YÜKSEK DOKTOR 7 İSMAİL ÜNSAL YÜKSEK MİMAR 8 ORHAN KAYA YÜKSEK EĞİTİMCİ 9 NAZİFE DEMİRHAN YÜKSEK EMEKLİ 10 MEHMET YAŞAR NARİN İLK SANAYİCİ 11 SEFER İPEK YÜKSEK EMEKLİ ÖĞRETMEN 12 HİKMET BALCI YÜKSEK AVUKAT 13 ŞENİZ KURTULUŞ YÜKSEK YÖNETİCİ 14 TAHİR DİLEK ORTA EMEKLİ 15 HASAN PEKTEKİN YÜKSEK EMEKLİ

ABDÜLLATİF ŞENER 'KANDİL OPERASYONU SEMBOLİK Mİ

CHP Konya milletvekili adayı Abdüllatif Şener, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kandil'e yönelik yürütülen operasyonla ilgili , Kandil operasyonu sembolik bir operasyon mu olacak, yoksa sonuç alıcı bir operasyon mu olacak Bu konuda hükümet bizi bilgilendirirse memnun olurum dedi. Ak Parti kurucusu ve eski başbakan yardımcısı CHP Konya Milletvekili adayı Abdüllatif Şener, bir otelde düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kandil'e yönelik operasyona değinen Şener, operasyonun sembolik olup, olmadığını sordu. Şener şöyle konuştu, Seçim öncesi Kandil'e gidilebilir mi, gidilmez mi diye tartışma yapmayı gerek görmem. Niye gerek görmem Bir şey milli menfaatlerimiz gereği yapılması gerekiyorsa bu yapılır. Bunu iktidarın belli, özel takvime bağlaması üzerinde de durmam. Eğer Kandil'e gitmeyi planlıyorlarsa eğer Kandil'e yönelik bir operasyon yapacaklarsa bunu da yapsınlar derim. Kandil'de şu an kim var Ne var, acaba PKK orada mı Onu da bilmiyorum. Seçimlerin yoğunluğu nedeniyle onu da incelemiş değilim. Kandil operasyonu sembolik bir operasyon mu olacak, yoksa sonuç alıcı bir operasyon mu olacak Bu konuda hükümet bizi bilgilendirirse memnun olurum.

MHP'DEN OY ALAMAYACAGINI ERDOĞAN DA BİLİYOR

Ak Parti ve MHP arasında yapılan Cumhur İttifakını da değerlendiren Şener, Erdoğan'ın MHP'den oy alamayacağını iddia etti. Şener, Öyle zannediyorum ki, MHP'den oy alamayacağını sayın Erdoğan'da biliyordur. Üstelikle MHP ile bir araya geldiği için bazı seçmen kesimlerinin de kendisinden uzaklaşacağını biliyordur. Ama böyle bir ittifakı yaptı. Neden yapt MHP ile bir ittifak görüntüsü içerisinde olarak doğrudan doğruya milliyetçi algısı, milli algıyı güçlendirmek hesapları yapmıştır olsa olsa. diye konuştu.



