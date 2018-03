Konya'da motosikletle geldiği fabrikanın güvenlik görevlilerine kendisini kurye olarak tanıtıp, içeri girdikten sonra boşanma aşamasında olduğu eşi 26 yaşındaki Saliha Gizem T.'yi tabancayla vurarak yaralayan Zafer T.'nin, 'Eşini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Saliha Gizem T., can güvenliğinin olmadığını belirterek, "Bana yapmadığı işkence kalmadı. Yemediğim dayak kalmadı. Can güvenliğim yok. Şu an burada olmam bir mucize. Ne olur sesimi duyun" dedi.



DHA'nın haberine göre olay, geçen 14 Eylül günü merkez Selçuklu ilçesi Aşağı Pınarbaşı Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Olaydan 6 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle Saliha Gizem T. evi terk etti. İşsiz Zafer T., eşinin muhasebeci olarak çalıştığı fabrikaya motosikletle giderek kapıdaki güvenlik görevlisine kendisini kurye olarak tanıttı. İçeri girerek eşinin odasına giden T., genç kadına ruhsatsız tabancasıyla peş peşe ateş etti. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Saliha Gizem T. ağır yaralanırken, aynı iş yerinde çalışan ve kurşunlardan biri başını sıyıran Abdülkerim Ü. hafif yaralandı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan T., yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edildi.



'ÇOK SEVİYORUM, KISKANIYORUM'



Olaydan sonra kaçan ve polis tarafından yakalanan Zafer T., polisteki ifadesinde eşini çok sevdiğini ve kıskandığını ileri sürdü. T., ''Eşimi çok kıskanıyorum. Biriyle ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Bunu konuşmak ve onunla yüzleşmek istedim. Arkadaşımdan motorunu ve kaskını ödünç alarak eşimin çalıştığı fabrikaya gittim. Fabrikaya geldiğimde kapıdaki güvenliğe kendimi kurye olarak tanıttım ve paket getirdiğimi söyleyerek içeriye girdim. Eşim beni görünce ‘Sen burada ne arıyorsun ? Neden geldin ?’ diye bağırdı. O bağırınca aramızda tartışma çıktı. Bu sırada elimde olan silahı rastgele ateşledim. Eşimi ve araya girmeye çalışan Abdülkerim Ünal'ı vurdum. Eşimi vurmak istemezdim. Ben onu çok seviyorum. O benim her şeyim" dedi. Zafer T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



20 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ



Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Konya 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede geçimsizlik nedeniyle Saliha Gizem T.'in, evini terk edip ailesiyle birlikte yaşadığı belirtildi. Zafer T.'nin, tekrar birleşmek istediğini ancak Saliha Gizem T.'nin bunu kabul etmediği, bu nedenle de Zafer T.'nin eşi ve ailesine karşı bir çok kez tehdit, hakaret, yaralama ve hürriyetten yoksun kılma suçlarını işlediği anlatıldı. İşlediği bu suçlar nedeniyle hakkında dava açıldığı ve suç tarihinde de Zafer T.'nin, eşini öldürmeyi planlayarak kurye kıyafeti giyip, başına kask takarak motosiklet ile müştekinin çalışmakta olduğu iş yerine gittiği belirtildi. Zafer T.'nin burada eşine ruhsatsız tabancayla 4 kez arka arkaya ateş ettiği bunun neticesinde Saliha Gizem T.'nin, basit tıbbi müdahaleyle iyileşemeyecek ve hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığına değinildi. Cumhuriyet Savcısı, Zafer T.'nin, eşini planlayarak ve tasarlayarak öldürmek istediği kanaatine vararak 'Eşini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasını istedi. Ayrıca T. hakkında, 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na aykırı davrandığı içinde de 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.



YARGILANMASINA BAŞLANDI



Zafer T.'nin Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Güvenlik nedeniyle kaçma şüphesi göz önüne alınarak Denizli T Tipi Cezaevi'ne nakledilen Zafer T. duruşmada hazır bulundu. T., eşinin ilişkisi olduğunu iddia ettiği Abdülkerim Ü.'nün tanık olarak ifade vermeye gelmemesi üzerine savunma yapmayı reddetti.



'NE OLUR SESİMİ DUYUN'



Savunmasında, ​Zafer T.'nin kendisine işkenceler yaptığını ve çok kez dayak yediğini ifade eden Saliha Gizem T. şunları söyledi:



"Bana yapmadığı işkence kalmadı. Yemediğim dayak kalmadı. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Şu anda ben ve ailem de buradayım. Bu bir mucize. Sosyal medya üzerinden arkadaşları aracılığıyla beni öldürmekle tehdit ediyor. 'Ben çıkmadan öl, bugün tahliye olacağım, seni öldüreceğim, yarım kalan işimi tamamlayacağım' diyor. Daha önce de annemin burnunu kırdı. Aileme zarar verdi. Ne olur duyun sesimi. Can güvenliğim yok" dedi.



"DEFALARCA ATEŞ ETTİ"



Duruşmada tanık olarak ifade veren aynı fabrikanın satın alma bölümünde çalışan 30 yaşındaki Yasemin Y. ise şöyle dedi:



"Bir evrak almak için odaya girmiştim. Zafer içeri girdi ve kapıyı kapattı. Gizem o esnada 'Allah belanı versin' diye bağırdı. Belinden silahı çıkarıp ateş etti. Gizem yardım için 'Kerim' diye bağırdı. Bu sefer de bize dönüp ateş etti. Aramızda üç adım mesafe vardı. 4 el Gizem'e bir elde Albülkerim'e ateş etti. Albülkerim'in mermi başını sıyırdı. Ben o esnada kendimi masanın altına attım. Bu sırada Abdülkerim bir daha ateş etmesin diye Zafer'in elinden tuttu. Yaşanan boğuşma esnasında Zafer yere düştü. Ben, Zafer'in elinden düşen silahı yerden alıp masanın üzerine koydum" diye konuştu. Dava ileri bir tarihe ertelendi.



Saliha Gizem T. ve Zafer T. 'in geçen ay görülen boşanma davasının ilk duruşmasında Zafer T. boşanmak istemediği ve eşini sevdiğini ileri sürdü. Durşma ileri bir tarihe ertelendi.

