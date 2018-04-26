Konya’da iş yerinde yemek yediği sırada aralarında husumet olan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan ve kalbine aldığı tek bıçak darbesiyle ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İş yerindeki bıçaklı saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesi Şahin Ağa Sokak üzerinde bulunan bir spor salonu içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, spor salonu sahibi 46 yaşındaki Reşit Aydın, 8 yıl önce askere giden 25 yaşındaki Uğur K.'nın eşi M.K.'yla görüşmek için telefon kartı aldı. Telefon kartını gelininde yakalayan Uğur K.,'nin annesinin durumu oğluna anlatmasının ardından Uğur K.'nın psikolojisi bozuldu. Olayın ardından Uğur K., tedavi görmeye başladı. Askerliğinin ardından emlakçılık yapan Uğur K., eşine tekrar mesaj atan Reşit Aydın ile telefonda tartıştı. Görüşmek için Reşit Aydın'ın iş yerinin yakınlarına arabası ile giden Uğur K., iş yerine gelerek spor salonu sahibi Reşit Aydın'a saldırdı. Uğur K. yanında getirdiği bıçakla Reşit Aydın'ı göğsünden bıçakladı. Şüpheli Uğur K., o sırada salonda olan ve bıçağı almak isteyen 38 yaşındaki Şefik İ.'yi de elinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan olayın ardından spor salonu içerisindeki Reşit Aydın'ın arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Reşit Aydın olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Reşit Aydın akşam saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Spor salonundaki saldırı anı ve yaşanan arbede ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayıt edildi. Görüntülerde kapıdan hızla giren şüpheli Uğur K.'nın elinde bıçağı Reşit Aydın'a savurduğu ve Reşit Aydın'ın müdahale etmek istemesiyle her ikisinin de merdivenlere düştüğü görülüyor.

TUTUKLANDI

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çevrede geniş çaplı çalışma başlatan Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Uğur K.'yi Feritpaşa Mahallesi Demiryolu Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, Uğur K.’nın emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden Reşit Aydın'dan geriye spor salonundaki öğrencileri ile çalışma görüntüleri kaldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER