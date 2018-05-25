İngiltere’nin Rugby kentinde 18. yüzyılda bir futbol maçı sırasında oyuncunun topu kollarının arasında tutarak kaleye doğru koşmasıyla başlayan ragbi sporuna, Türkiye’de de ilgi artıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu yıl okul spor faaliyetleri arasına dahil edilen ragbi, Konya’nın Çumra İlçesi’ne bağlı Türkmenkarahüyük Mahallesi’ndeki ortaokul öğrencilerinin de ilgisini çekti. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, beden eğitimi öğretmeni Cansu Ceylan’ın yönlendirmesi ile bu spora başlayan kız öğrenciler, Samsun’da bu sene ilki düzenlenen Türkiye Ragbi ve Bayrak Futbolu Şampiyonası’nda 4 takım arasından şampiyon çıkmayı başardı.

Ragbi sporunu sosyal medyadan izlediği videolardan öğrendiğini söyleyen Ceylan, “2014 yılında okulda göreve başladığımda köy okulu olduğu için ‘Acaba neler yapabiliriz?’ diye düşündüm. İmkânlarımız kısıtlıydı. Sahamız, spor malzememiz yoktu ama inancımız vardı. Turnuvaya yaklaşık 2 ay vardı. Hentbol topu ile alıştırmalarımızı yaptık. Konya’daki bir spor kulübünden ödünç aldığımız ragbi topuyla yarışmalara katıldık ve Türkiye şampiyonu olduk. Kendi topumuzu döndükten sonra aldık. Hedefimiz dünyaya açılmak” dedi. Takımın oyuncusu Aleyna Çelik ise “Hocamız bizi çok iyi çalıştırdı. Evde ise arkadaşlarımı toparlayıp onlarla başörtüsünden top yapıp birbirimize attık. Bu şekilde çalışarak turnuvalara katıldık ve şampiyon olduk” diye konuştu.

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