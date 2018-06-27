Konya’nın Derbent İlçesi’nde yaklaşık yarım saat süren sağanağın ardından fındık büyüklüğünde dolu yağdı. İlçe haziran ayında beyaza bürünürken taşkınlar yaşandı. Tarlalar su altında kaldı, meyve bahçeleri ile ilçe merkezindeki altyapı da zarar gördü. Hasar tespit çalışmaları başladı. Manisa’nın Selendi İlçesi’nde önceki akşam etkili olan dolu yağışı nedeniyle özellikle çiftçilerin geçim kaynağı olan tütün zarar gördü. Sağanak yağmur nedeniyle de bazı ev ve işyerlerini su basarken yollar çamur deryasına döndü.
MALATYA VE KARS’TA SEL
Kars’ın Selim İlçesi’nde şiddetli sağanak ve dolu sonrası oluşan sel, Gürbüzler, Tuygun, Baykara ve Bozkuş köylerinde çok sayıda ev ve ahırda su baskınına neden oldu. Köylerdeki hastalar hastanelere sevk edilirken, evi oturulmaz durumda olan vatandaşlar ise Selim Öğretmenevi’ne yerleştirildi. Evlerini terk etmek istemeyenlerin de yakınlarının yanında konaklamaları sağlandı. AFAD köylerde hasat tespit çalışması yaptı.
Malatya’nın Darende İlçesi’nde etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, sel tarım arazilerine zarar verdi. Ağılyazı Köyü Muhtarı Mehmet Salbaş, “3 aile selden etkilendi, ev ve ağılları su bastı. Yollarımız selden sonra kullanılamaz hale geldi” dedi. Edirne’de ise kuvvetli yağış ve dolu su baskınlarına neden oldu.
İstanbul’da beklenen dolu yağışına karşı Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri de sokaklarda megafonla anons yaparak, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Zabıta aracından yapılan anonslarda, “Meteorolojik verilere göre bugün şiddetli yağış ve fırtına beklenmektedir. Gerekli tedbirlerinin alınması önemle rica olunur” denildi. Esnaf, zabıtanın uyarısı üzerine tezgâhları dükkânların iç kısmına aldı. AKOM’dan akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise dolu diskinin en düşük seviyeye indiği duyuruldu.
HALI, KİLİMLİ SİGORTA
İstanbul’da galericiler, doludan zarar görmemesi için araçları baloncuklu naylon, paspas ve straforla korumaya aldı. Gazete Habertürk'ten Akıncan Abadan'ın haberine göre sokaklar halı, karton ve güneşliklerle örtülü araçlarla doldu. Bakırköy’de araçlar seccade ve halılarla örtüldü. Bazı sürücüler araçları üstgeçitlerin altına park ederken, kapalı otoparklarda da yoğunluk yaşandı. Avcılar Belediyesi’nin kapalı halk pazarı otoparka dönüştürüldü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.