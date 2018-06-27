Konya’nın Derbent İlçesi’nde yaklaşık yarım saat süren sağanağın ardından fındık büyüklüğünde dolu yağdı. İlçe haziran ayında beyaza bürünürken taşkınlar yaşandı. Tarlalar su altında kaldı, meyve bahçeleri ile ilçe merkezindeki altyapı da zarar gördü. Hasar tespit çalışmaları başladı. Manisa’nın Selendi İlçesi’nde önceki akşam etkili olan dolu yağışı nedeniyle özellikle çiftçilerin geçim kaynağı olan tütün zarar gördü. Sağanak yağmur nedeniyle de bazı ev ve işyerlerini su basarken yollar çamur deryasına döndü.

MALATYA VE KARS’TA SEL

Kars’ın Selim İlçesi’nde şiddetli sağanak ve dolu sonrası oluşan sel, Gürbüzler, Tuygun, Baykara ve Bozkuş köylerinde çok sayıda ev ve ahırda su baskınına neden oldu. Köylerdeki hastalar hastanelere sevk edilirken, evi oturulmaz durumda olan vatandaşlar ise Selim Öğretmenevi’ne yerleştirildi. Evlerini terk etmek istemeyenlerin de yakınlarının yanında konaklamaları sağlandı. AFAD köylerde hasat tespit çalışması yaptı.

Malatya’nın Darende İlçesi’nde etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, sel tarım arazilerine zarar verdi. Ağılyazı Köyü Muhtarı Mehmet Salbaş, “3 aile selden etkilendi, ev ve ağılları su bastı. Yollarımız selden sonra kullanılamaz hale geldi” dedi. Edirne’de ise kuvvetli yağış ve dolu su baskınlarına neden oldu.

İstanbul’da beklenen dolu yağışına karşı Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri de sokaklarda megafonla anons yaparak, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Zabıta aracından yapılan anonslarda, “Meteorolojik verilere göre bugün şiddetli yağış ve fırtına beklenmektedir. Gerekli tedbirlerinin alınması önemle rica olunur” denildi. Esnaf, zabıtanın uyarısı üzerine tezgâhları dükkânların iç kısmına aldı. AKOM’dan akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise dolu diskinin en düşük seviyeye indiği duyuruldu.

HALI, KİLİMLİ SİGORTA

İstanbul’da galericiler, doludan zarar görmemesi için araçları baloncuklu naylon, paspas ve straforla korumaya aldı. Gazete Habertürk'ten Akıncan Abadan'ın haberine göre sokaklar halı, karton ve güneşliklerle örtülü araçlarla doldu. Bakırköy’de araçlar seccade ve halılarla örtüldü. Bazı sürücüler araçları üstgeçitlerin altına park ederken, kapalı otoparklarda da yoğunluk yaşandı. Avcılar Belediyesi’nin kapalı halk pazarı otoparka dönüştürüldü.