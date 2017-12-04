Konyaspor'da Vitoria Guimaraes hazırlığı

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda 7 Aralık Perşembe günü deplasmanda Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Süper Lig'deki Bursaspor maçında ilk 11’de forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular, koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı, 7'ye 3 pas ve top kapma çalışmasının ardından, çift kale maç ile tamamladı