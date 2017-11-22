Konyaspor, trafikte saldırıya uğrayan gaziyi ağırlayacak

5 Kasım'da Ankara'da Eskişehir yolu üzerinde meydana gelen olayda, trafikte çıkan 'yol vermeme' tartışmasında 2 gazi ve otomobilde bulunan yakınları, kendilerini takip eden 4 kişinin saldırısına uğramıştı. Konyaspor, gaziler ve ailelerini UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Olympique Marsilya maçına davet ettiklerini açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada kulüp başkanı Fatih Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin gazi ve o araçta olan ailelerinin "onur konuğu" olarak davet ettiği belirtildi. Ancak İbrahim Kızılkaş, tedavisi devam ettiği için maçta statta olamayacak. Muzaffer Oktay ise o saldırıda araçta olan kız kardeşi Gamze Oktay ve annesi Kadriye Oktay'la maçı statta takip edecek.

STADA AMBULANSLA GELECEK

Gazi Muzaffer Oktay Atiker Konyaspor’un davetinin kendisini ve ailesini çok mutlu ettiğini söylerken Marsilya ile oynanacak final niteliğindeki karşılaşmaya ambulansla da olsa geleceğini ve Konyalılarla birlikte bu karşılaşmayı izleyeceğini ifade etti.

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