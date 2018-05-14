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Wang hayvanla ilgili "Üç aylıkken kürkü daha kalınlaştı ve yüzü sivrileşti. Kuyruğu normal bir köpeğinkinden daha uzundu. Diğer evcil köpekler benim hayvanımdan çok korkmuş gibi görünüyordu" şeklinde konuştu.