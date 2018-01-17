Güney Kore yönetiminden yapılan açıklamada, ülkede düzenlenecek Kış Olimpiyatları'nda Kuzey Kore ile ortak bir takım oluşturulacağını ve iki ülkenin sporcularının açılış seremonisinde beraber yürüyeceği belirtildi.
İki ülkenin ortak bir kadın buz hokeyi takımı oluşturacağı ve açılış seremonisinde iki ülkenin birleştirilmiş bayrağıyla yürüyeceği ifade edildi. Olimpiyatlar Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde 9-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.
Seul yönetiminden yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Kış Olimpiyatları'na 550 kişilik bir delegasyon göndereceği de bildirildi.
Kış Olimpiyatları'nda iki ülkenin tek bayrakla yürüyecek olması, Kuzey Kore ile Güney Kore heyetleri arasında yapılan diplomatik görüşmelerin ardından geldi. İki ülke yetkilileri iki yıl aradan sonra ilk kez bir araya gelmiş ve Kuzey Kore'nin Kış Olimpiyatları'na katılım konusunu değerlendirmişlerdi. İki ülke ayrıca kadın hokey takımını da birleştirme kararı aldı. Hem Güney Kore'nin hokey antrenörü hem de muhafazakâr gazeteler, birleşmiş bir hokey takımının Güney Kore'nin madalya kazanma şansına zarar verebileceğini söyleyerek endişelerini dile getirdi.
İki ülke arasındaki ilişkiler Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programı nedeniyle gerilmişti.
1950-1953 yılları arasında savaşan Güney Kore ve Kuzey Kore teknik olarak halen savaş halinde gözüken iki ülke statüsünde bulunuyor.
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