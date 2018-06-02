ABD'nin Ortadoğu'daki partnerlerinin son dönemde Rusya'yla da yakın ilişki içine girmeleri dikkat çekiyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'ın sınırdan çekilmesi karşılığında Suriye sınırı için Moskova'yla anlaştığı iddiaları tartışılmaya devam ederken, dikkat çeken bir adım da Suudi Arabistan'dan geldi. ABD'nin Körfez'deki en büyük partneri Suudi Arabistan'ın, İran ve Yemen'den kendisine gelebilecek hava saldırılarına karşı Rusya'dan S-400 savunma sistemi almak üzere anlaşma yaptığı öğrenildi.
İRAN'A KARŞI
Rus diplomatik kaynaklar, ön anlaşmanın gerçekleştiğini, kesin anlaşmanın ise önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti. Kaynaklar, Suudi Arabistan'ın S-400 füze savunma sistemi satın almasıyla ilgili müzakerelerin yolunda gittiğini, anlaşmanın teknik gözden geçirme işlemlerinin ardından tamamlanacağını söyledi.
Savunma sisteminde geleneksel olarak ABD pazarına bağlı olan Suudi Arabistan, geçtiğimiz günlerde yanı başındaki Yemen'den gelen füzeler karşında ABD hava savunma sistemlerinin etkisiz kalması üzerine Rus hava savunma sistemini satın almak üzere hızlı bir şekilde pazarlıklara başladı. Suudi Arabistan, bölgedeki en büyük rakibi İran kıtalararası füze sistemi geliştirme yönünde adımlar atarken kendini füze saldırılarına karşı korumak adına daha gelişmiş olan Rus savunma sistemine yöneliyor.
Diplomatik kaynaklar, Suudi Arabistan'ın S-400'e sahip olmasının, ABD'nin satışına onay verdiği Thaad sistemiyle birlikte bölgede İran'a karşı denge sağlayacağı ve İran'ın füze sistemlerini geliştirerek yaratmaya çalıştığı üstünlüğü başarısız kılacağı görüşünde.
BAE'DEN STRATEJİK ORTAKLIK İMZASI
ABD'nin Körfez'deki yakın ortaklarından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de Moskova yönetimiyle ilişkilerini ileri aşamaya taşıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin veliaht prensi Muhammed el-Nahyan, Rusya'yı ziyaret etti. Bugün de devam edecek ziyaret sırasında, veliaht prens Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Kremlin tarafından görüşme öncesi yapılan açıklamada, Veliaht Prens'in Putin'i ziyareti sırasında iki ülke arasında Stratejik Partnerlik Deklarasyonu’nun imzalanacağı ifade edildi. Moskova ziyaretinde Nahyan’a özellikle savunma kurumlarından çok sayıda yetkiliden oluşan bir heyetin eşlik ettiği açıklandı. İki ülkenin BAE'de ortak bir savaş uçağı üretimi için görüşme halinde oldukları iddia ediliyor. Geçtiğimiz mart ayında iki lider telefonla görüşmüş ve ikili ilişkilerini geliştirme kararı almıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.