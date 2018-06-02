ABD'nin Ortadoğu'daki partnerlerinin son dönemde Rusya'yla da yakın ilişki içine girmeleri dikkat çekiyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'ın sınırdan çekilmesi karşılığında Suriye sınırı için Moskova'yla anlaştığı iddiaları tartışılmaya devam ederken, dikkat çeken bir adım da Suudi Arabistan'dan geldi. ABD'nin Körfez'deki en büyük partneri Suudi Arabistan'ın, İran ve Yemen'den kendisine gelebilecek hava saldırılarına karşı Rusya'dan S-400 savunma sistemi almak üzere anlaşma yaptığı öğrenildi.

İRAN'A KARŞI

Rus diplomatik kaynaklar, ön anlaşmanın gerçekleştiğini, kesin anlaşmanın ise önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti. Kaynaklar, Suudi Arabistan'ın S-400 füze savunma sistemi satın almasıyla ilgili müzakerelerin yolunda gittiğini, anlaşmanın teknik gözden geçirme işlemlerinin ardından tamamlanacağını söyledi.

Savunma sisteminde geleneksel olarak ABD pazarına bağlı olan Suudi Arabistan, geçtiğimiz günlerde yanı başındaki Yemen'den gelen füzeler karşında ABD hava savunma sistemlerinin etkisiz kalması üzerine Rus hava savunma sistemini satın almak üzere hızlı bir şekilde pazarlıklara başladı. Suudi Arabistan, bölgedeki en büyük rakibi İran kıtalararası füze sistemi geliştirme yönünde adımlar atarken kendini füze saldırılarına karşı korumak adına daha gelişmiş olan Rus savunma sistemine yöneliyor.

Diplomatik kaynaklar, Suudi Arabistan'ın S-400'e sahip olmasının, ABD'nin satışına onay verdiği Thaad sistemiyle birlikte bölgede İran'a karşı denge sağlayacağı ve İran'ın füze sistemlerini geliştirerek yaratmaya çalıştığı üstünlüğü başarısız kılacağı görüşünde.

BAE'DEN STRATEJİK ORTAKLIK İMZASI

ABD'nin Körfez'deki yakın ortaklarından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de Moskova yönetimiyle ilişkilerini ileri aşamaya taşıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin veliaht prensi Muhammed el-Nahyan, Rusya'yı ziyaret etti. Bugün de devam edecek ziyaret sırasında, veliaht prens Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Kremlin tarafından görüşme öncesi yapılan açıklamada, Veliaht Prens'in Putin'i ziyareti sırasında iki ülke arasında Stratejik Partnerlik Deklarasyonu’nun imzalanacağı ifade edildi. Moskova ziyaretinde Nahyan’a özellikle savunma kurumlarından çok sayıda yetkiliden oluşan bir heyetin eşlik ettiği açıklandı. İki ülkenin BAE'de ortak bir savaş uçağı üretimi için görüşme halinde oldukları iddia ediliyor. Geçtiğimiz mart ayında iki lider telefonla görüşmüş ve ikili ilişkilerini geliştirme kararı almıştı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER