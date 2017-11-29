KOSGEB'ten yerli ve milli ürüne 5 milyon lira destek

KOSGEB, "Stratejik Ürün Destek Programı" kapsamında yurtdışından ithal edilen ürünleri Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üreteceklere 5 milyon liraya kadar destek verecek.



İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, destek programı kapsamında düzenlenen protokol imza töreninde bir konuşma yapan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, ithalata karşı yerli üretim seferberliğini başlattıklarına dikkat çekerek, şu açıklamalarda bulundu:



"Yerli ürün seferberliği, teknoloji seferberliğimizin çok önemli bir parçasıdır. Kendi işletmelerimizle, finansmanımızla, insan kaynağımızla, kendi ürünlerimizi üreteceğiz. Bu amaçla, ithal ettiğimiz bir ürünü bunu yapabilecek bir KOBİ'yle eşleştirmek için çalışıyoruz. Bunları bir defaya mahsus tasarıma, geliştirme ve piyasaya sürme masraflarının tamamını veya bir kısmını biz üstleneceğiz. Böylece ithalat azalacak, yerli malı üretim artacaktır. Eğer 2023'te en güçlü 10 ekonomiden birisi olacaksak, ekonomik performansımıza katkı sağlayacak unsurları harekete geçirmeliyiz. Bu unsurlardan biri de cari açığı azaltmaktır."



"6 AYA KADAR EK SÜRE VERİYORUZ"



Özlü, sözlerine şöyle devam etti:



"KOBİ'lerin Hızır'ı konumundaki KOSGEB aracılığıyla başlatacağımız bu programla cari açık problemini azaltmaya katkıda bulunan yatırımları destekleyeceğiz. KOSGEB adeta KOBİ'lerin Hızır'ı olacak. İthalat miktarı yüksek stratejik ara malların yerli üretimini teşvik edeceğiz. Böylelikle ülke ekonomisine katma değer sağlanacak, yerli imalat sanayinin gelişmesi desteklenecektir. Hazırladığımız bu program ile ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesini ve millileştirilmesini hedefliyoruz. Yerli ve milli üretimi güçlü bir şekilde teşvik ediyoruz. Bu program kapsamında proje başvurularını dönemsel olarak alacağız. Proje süresi en çok 36 ay olup, kurum kararıyla 6 aya kadar da ek süre veriyoruz."



"KOBİLERİMİZ 250 MİLYON LİRALIK BİR KATMA DEĞER OLUŞTURACAK"



Program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limitinin 5 milyon lira olduğunu söyleyen Özlü, destek programına ilişkin şu bilgileri verdi:



"Destek alanların yüzde 70'i geri ödemesiz, yüzde 30'u geri ödemeli olarak uygulanacaktır. İşletmeler, desteklenmesi öngörülen tutarın yüzde 25'i kadar avans ödemesi alabilecekler. Destek kapsamında istenen teminat mektubu giderlerini yüzde 100 oranında destekliyoruz. Program çerçevesinde hazırladığımız projeksiyona göre 500 projenin desteklenmesiyle 2 bin 500 kişiye iş imkanı sağlanacak. KOBİ'lerin imalat sanayinde oluşturduğu cari açık yüzde 10 azalacak. Verdiğimiz bu destekle KOBİ'lerimiz 250 milyon liralık bir katma değer oluşturacaktır."

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