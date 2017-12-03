Köyüne küstü 33 yıl yaylada yaşadı! Robinson Nine’nin duygusal öyküsü!

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"TEK BAŞIMA DURUYORUM BU DAĞLARDA"

İlçede 2011 yılında yapılan 'En beğenilen ev kadını' adlı ankette birinci seçilen ve cesurca yaşam tarzından ötürü kendisine ‘Robinson nine’ olarak da hitap edilen Fadime Kayacı yaşadıklarını anlattı. Yeğeni ve babasının ölümünden sonra yaylada tek başına yaşama kararı aldığını ve burada anılarının göz önünde olduğunu anlatan Fadime Kayacı, yaylaya âşık olduğunu belirterek şöyle konuştu.

“Uzun yıllar yaylada yalnız kışladım. Ormanımı kolladım. İneklerimi baktım. Tek başıma duruyorum bu dağlarda, köye inecektim kar yağdı, kaldım burada. Köyde duramam. ‘Yaz dedi mi’, illaki ben bu dağa geleceğim. Ben hep burada kışladım, burasız idare edemem. Nice ki sağdır canım, ben burayı seviyorum”