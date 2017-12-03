Köyüne küstü 33 yıl yaylada yaşadı! Robinson Nine’nin duygusal öyküsü!

DHA'nın haberine göre, Trabzon’un Tonya İlçesi'nde yeğeninin ölümünden sonra küstüğü köyüne dönmeme kararı alan ve 33 yıldır yaz-kış bin 900 rakımlı Karakısrak Yaylası’nda tek başına yaşayan ve yörede ‘Robinson Nine’ olarak tanınan 82 yaşındaki Fadime Kayacı, bu yılda yağan kar nedeniyle yolu kapanan yaylada kaldı.
İlerlemiş yaşı nedeniyle yaylada tek başına kalmasına artık gönlü razı gelmeyen yakınları ve komşuları Fadime Nine için belediyeye başvurdu. Kardan dolayı kapanan yolu açan ekipler ulaştıkları yaylada uzun çabalar sonucu ikna ettiği Fadime Nine'yi köye indirmeyi başardı.
Tonya İlçesi'ndeki Karakısrak Yaylasında yaz aylarında yaşayan ve kışın köyüne dönen Fadime Kayacı'nın 1984 yılında yaylada yanına gelen yeğeni 14 yaşındaki Ali Haydar Kayacı, sara nöbeti geçirince öldü. O sırada yaylada ot toplayan Fadime Kayacı döndüğü evde yeğeninin öldüğünü gördü. Yaylada toprağa verilen yeğeninin ölümüne çok üzülen Kayacı,o tarihten sonra tedavisi için bir ara indiği köyüne yaz-kış dönmedi.
Kış aylarında kimsenin kalmadığı yaylada, zor şartlara rağmen tek başına hayatını sürdürerek, yakınlarının ısrarına rağmen köye dönmeyen Kayacı yaz-kış demeden yaylayı adeta kendine yurt edindi. İlerlemiş yaşına rağmen kendi ihtiyaçlarını kendisi gören Kayacı, her yıl kış yaklaştığında köye gelmemek için direniyor.
Bir süre önce yaylaya ulaşan yakınları ve çevre sakinleri yoğun kardan ötürü Kayacı’ya ulaşamadı. Yaylada belirli bir yere kadar gelebilen yakınları bir tepenin üzerinden tüfekle ateş ederek Kayacı’ya sesini duyurmak istedi. Silah sesi üzerine bağırarak karşılık veren Kayacı’ya “Yollar kapalı, seni pazar günü gelip alacağız” mesajı gönderdi.
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